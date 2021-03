Tv | ' Màkari' | da un errore alla scoperta di se stessi e della propria terra 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - “Il protagonista diè un nuovo personaggio che ci darà molti elementi che ci permetteranno di fidelizzarci - dice Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction - una serie che passa dal giallo al melò,commedia, al paesaggioSicilia calda e luminosa, di questo piccolo borgo dove tutti vorremmo stare. Non sarà solo il sud – annuncia - a essere esplorato dalle nostre produzioni, ma vedremo anche Milano e Venezia, perché l'Italia merita tutta: mare, sole e spiagge, ma anche la montagna, le Dolomiti. E servizio pubblico è anche stare dovunque. Importante è inoltre la ricerca di altri generi, non solo la linea gi, che spesso è un pretesto per arrivare ad esempiocommedia o al grottesco”. “La letteratura siciliana - afferma Carlo Degli Esposti (Palomar), produttore ...