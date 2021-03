Pd: Renzi, 'Zingaretti ha detto di vergognarsi, decideranno cosa fare' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "C'è un effetto Draghi anche sulla politica del nostro Paese. Il Pd deciderà cosa fare, dopo che il Segretario uscente Nicola Zingaretti ha detto di vergognarsi del proprio partito". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "I Cinque Stelle hanno organizzato un summit decisivo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, nella casa al mare del comico genovese per rilanciare l'esperienza pentastellata in stretto raccordo col PD. Auguri a tutti -prosegue il leader di Iv-. La mia opinione è che per qualche mese ci sarà ancora da… ballare. Tutto ha iniziato a cambiare, ma molto ancora cambierà. I sondaggi di oggi tra un anno saranno un lontano ricordo per tutti. Per questo sarà fondamentale allenarsi come fosse una maratona, non come fossero i 100 metri". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "C'è un effetto Draghi anche sulla politica del nostro Paese. Il Pd deciderà, dopo che il Segretario uscente Nicolahadidel proprio partito". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "I Cinque Stelle hanno organizzato un summit decisivo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, nella casa al mare del comico genovese per rilanciare l'esperienza pentastellata in stretto raccordo col PD. Auguri a tutti -prosegue il leader di Iv-. La mia opinione è che per qualche mese ci sarà ancora da… ballare. Tutto ha iniziato a cambiare, ma molto ancora cambierà. I sondaggi di oggi tra un anno saranno un lontano ricordo per tutti. Per questo sarà fondamentale allenarsi come fosse una maratona, non come fossero i 100 metri".

