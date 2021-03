Live Non è La D’Urso, Antonella Elia torna con Pietro Delle Piane: «Però non siamo fidanzati» (Di martedì 9 marzo 2021) Antonella Elia torna col suo ex Pietro Delle Piane. Durante Live Non è La D’Urso, Barbara D’Urso ha fatto rincontrare Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che si erano lasciati dopo la partecipazione a Temptation Island: “Per ora non è proprio il mio fidanzato – ha spiegato la Elia – è un trombamico”. Antonella Elia torna CON Pietro Delle Piane Antonella Elia a “Live Non è La D’Urso” ha incontrato l’ex fidanzato Pietro Delle ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 9 marzo 2021)col suo ex. DuranteNon è La, Barbaraha fatto rincontrare, che si erano lasciati dopo la partecipazione a Temptation Island: “Per ora non è proprio il mio fidanzato – ha spiegato la– è un trombamico”.CONa “Non è La” ha incontrato l’ex fidanzato...

Rosalinda Cannavò querelata da Massimiliano Morra: 'Non mi pento di nulla' Di mariaritagagliardi - 09/03/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp A 'Live Non è La D'Urso', Rosalinda Cannavò annuncia che Massimiliano Morra ha sporto querela nei suoi confronti. Conclusa l'esperienza al 'Grande Fratello Vip' , Rosalinda Cannavò , ex Adua Del Vesco e ...

Live - Non è la d'Urso, la puntata del 7 marzo Mediaset Play

Rosalinda Cannavò querelata: “Non mi pento di nulla in questa storia” Rosalinda Cannavò è stata querelata da Massimiliano Morra. L’attore, così come aveva annunciato qualche tempo fa, ha deciso di procedere con la battaglia legale nei confronti dell’ex fidanzata finta.

