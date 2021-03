La Regina Elisabetta risponde alle accuse di razzismo di Harry e Meghan: “Le prenderemo sul serio” (Di martedì 9 marzo 2021) Più di 17 milioni di persone negli Stati Uniti e 12 in Gran Bretagna hanno visto l’intervista bomba di Harry e Meghan, rilasciata in esclusiva per Oprah Winfrey. LEGGI ANCHE => L’intervista di Meghan e Harry con Oprah fa tremare la Famiglia Reale: “Sarà esplosiva come quella di Diana” La coppia dei reali del Sussex ha svelato forti retroscena sulla stile di vita all’interno di Buckingham Palace: in particolare, Meghan ha denunciato l’atteggiamento razzista subito da parte di alcuni membri della famiglia reale. LEGGI ANCHE => Harry e Meghan, le accuse alla Famiglia Reale devastano William: “Lo hanno visto in lacrime” L’intervista ha provocato un’immediata reazione da parte della stampa britannica: il ‘Daily Mirror’ ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 marzo 2021) Più di 17 milioni di persone negli Stati Uniti e 12 in Gran Bretagna hanno visto l’intervista bomba di, rilasciata in esclusiva per Oprah Winfrey. LEGGI ANCHE => L’intervista dicon Oprah fa tremare la Famiglia Reale: “Sarà esplosiva come quella di Diana” La coppia dei reali del Sussex ha svelato forti retroscena sulla stile di vita all’interno di Buckingham Palace: in particolare,ha denunciato l’atteggiamento razzista subito da parte di alcuni membri della famiglia reale. LEGGI ANCHE =>, lealla Famiglia Reale devastano William: “Lo hanno visto in lacrime” L’intervista ha provocato un’immediata reazione da parte della stampa britannica: il ‘Daily Mirror’ ha ...

Advertising

rtl1025 : ?? La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da #Harry e… - repubblica : La Regina Elisabetta 'addolorata per le difficoltà di Harry e Meghan': In un comunicato Buckingam Palace ritiene 'p… - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta si è detta 'rattristata' per le parole dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, nella prima reazio… - fabiosawAriana : RT @mrossrubino: Ci tengo a dire che io credo che non ci sia nessun membro da incolpare all’interno della monarchia. La stessa regina Elisa… - _Valealizzi_ : RT @michispillatea: E comunque qua non è Meghan-Harry vs. regina Elisabetta perché lei ne ha sempre parlato bene e anche in quest'intervist… -