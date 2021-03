Advertising

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Myanmar: l'ambasciatore nel Regno Unito tenta la via diplomatica e chiede ne… - SacconiPaolo : @dani61d @DarkLadyMouse La campagna denigratoria basata sulle balle la fanno gli altri. Intanto il referendum che a… - CartaSergio : @Stefano54655309 L'Accademia della Crusca, nel rispetto della lingua italiana, gli impedirebbe qualsiasi comunicazi… - bioccolo : @vale74260884 @Davide_Magno @GioveGino @cgilnazionale @AndreaOrlandosp No a me sembra solo che @AndreaOrlandosp per… - _jiminsjamss_ : @jeonggvkissues @bu11etpr0of POI USCIAMO PER L'INTERVALLO E NEL CORTILE C'ERA UN CANE ENORME E ALLORA LUNA SI METTE… -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel

Internazionale

Ancora due vittimeMyanmar, durante le proteste contro la giunta militare., l'ambasciatore birmanoRegno Unito esce allo scoperto ed esorta a seguire la via diplomatica, 'come unica soluzione per uscire dalla crisi'.Il Psg,, attende, ma inizia a spazientirsi. In caso di addio, il club, secondo L'Équipe , per il suo cartellino chiederebbe almeno 200 milioni di euro, 20 in più rispetto ai 180 sborsati...Annullata la condanna per corruzione dell’ex presidente brasiliano Lula, il parlamento europeo revoca l’immunità a Carles Puigdemont, si aggrava il bilancio dell’esplosione di un deposito di armi in G ...Roma, 8 mar. (askanews) - La corte suprema del Brasile ha annullato le condanne per l'ex presidente Luiz Inacio 'Lula' da Silva, ripristinando i ...