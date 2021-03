Covid in Italia: altri 376 morti, tasso di positività al 5,7% (Di martedì 9 marzo 2021) Superata ieri la drammatica soglia dei 100mila morti per la pandemia di coronavirus, in Italia si registrano altre 376 vittime. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 19.749 i nuovi casi, con 345mila tamponi processati: il tasso di positività si attesta al 5,7%. Sono 536 in più rispetto a ieri le persone ricoverate per Covid, per un totale di 22.393. “Siamo alla terza ondata, o almeno ad un rigurgito della seconda. I ricoveri e le terapie intensive sempre più piene, il che fa pensare ad un possibile picco alla fine di marzo” afferma a Un Giorno Da Pecora, su Rai Radio1, Fabrizio Pregliasco, virologo Unimi e direttore sanitario dell’istituto ortopedico Galeazzi di Milano. “I modelli matematici per i contagi ci dicono che rischiamo di arrivare anche a 40mila al ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Superata ieri la drammatica soglia dei 100milaper la pandemia di coronavirus, insi registrano altre 376 vittime. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 19.749 i nuovi casi, con 345mila tamponi processati: ildisi attesta al 5,7%. Sono 536 in più rispetto a ieri le persone ricoverate per, per un totale di 22.393. “Siamo alla terza ondata, o almeno ad un rigurgito della seconda. I ricoveri e le terapie intensive sempre più piene, il che fa pensare ad un possibile picco alla fine di marzo” afferma a Un Giorno Da Pecora, su Rai Radio1, Fabrizio Pregliasco, virologo Unimi e direttore sanitario dell’istituto ortopedico Galeazzi di Milano. “I modelli matematici per i contagi ci dicono che rischiamo di arrivare anche a 40mila al ...

AnnalisaChirico : Superati in Italia i 100mila morti Covid, e la seconda ondata ne ha prodotti oltre 64mila, il doppio della prima. L… - fanpage : È un giorno triste per l'Italia, il primo paese in Europa a raggiungere 100mila morti di #Covid - ladyonorato : Ora c’è un altro individuo che sarebbe ora di mandare a casa: Ricciardi. Le sue pressioni per un nuovo lockdown to… - cursi : 9 marzo - nuovi contagi #covid19 - Italia - Puglia #covid - comitatoliberta : RT @revneD88: Ci dicono che in Italia il covid ha provocato 100.000 morti (peggiori nel mondo). Tre sono le cose: - o abbiamo la classe med… -