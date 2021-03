Star Fox incontra il Giappone feudale grazie a questo splendido disegno di un artista (Di lunedì 8 marzo 2021) Jed Henry è un artista americano che ha due passioni: il Giappone ed i videogiochi. E grazie al suo talento riesce ad unirle attraverso le sue opere che lasciano senza dubbio a bocca aperta. Nel corso del tempo Henry ha lavorato a diversi disegni ispirati ad altrettanti videogiochi: la particolarità della sua arte è che ripropone personaggi famosi di giochi nello stile delle opere nel Giappone feudale. Uno di questi è Star Fox che vede i protagonisti principali immortalati come dei samurai che volano utilizzando delle nuvole, pronti a combattere. Star Fox non è il solo gioco che si presta per questa riproduzione: Henry ha trasformato anche Skyrim, The Witcher, The Legend of Zelda e ovviamente anche Ghost of Tsushima. Anche diversi film sono stati riproposti in ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 marzo 2021) Jed Henry è unamericano che ha due passioni: iled i videogiochi. Eal suo talento riesce ad unirle attraverso le sue opere che lasciano senza dubbio a bocca aperta. Nel corso del tempo Henry ha lavorato a diversi disegni ispirati ad altrettanti videogiochi: la particolarità della sua arte è che ripropone personaggi famosi di giochi nello stile delle opere nel. Uno di questi èFox che vede i protagonisti principali immortalati come dei samurai che volano utilizzando delle nuvole, pronti a combattere.Fox non è il solo gioco che si presta per questa riproduzione: Henry ha trasformato anche Skyrim, The Witcher, The Legend of Zelda e ovviamente anche Ghost of Tsushima. Anche diversi film sono stati riproposti in ...

