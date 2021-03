Passi di montagna alpini visti da molto in alto (Di lunedì 8 marzo 2021) “Questi Passi di montagna in Svizzera collegano le valli più nascoste con il resto del mondo. Coperti di neve, rivelano una splendida calligrafia di infrastrutture stradali”: sono queste le parole che accompagnano l’ultima serie di scatti aerei del fotografo Tom Hegen , dal titolo Swiss Pass; una selezione di visioni a volo d’uccello su alcuni dei luoghi più impervi della catena alpina. Come potete vedere sfogliando le fotografie che Hegen ci ha gentilmente concesso di pubblicare, a prevalere è il bianco della neve, talvolta intervallato da macchie di nero che sembrano tratti d’inchiostro asemici gettati su un foglio vergine: un effetto straniante che dona un’aura di vaghezza e impalpabilità a scorci il cui potere evocativo – tanto più se osservati da questa prospettiva – è indiscutibile. Wired. Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) “Questidiin Svizzera collegano le valli più nascoste con il resto del mondo. Coperti di neve, rivelano una splendida calligrafia di infrastrutture stradali”: sono queste le parole che accompagnano l’ultima serie di scatti aerei del fotografo Tom Hegen , dal titolo Swiss Pass; una selezione di visioni a volo d’uccello su alcuni dei luoghi più impervi della catena alpina. Come potete vedere sfogliando le fotografie che Hegen ci ha gentilmente concesso di pubblicare, a prevalere è il bianco della neve, talvolta intervallato da macchie di nero che sembrano tratti d’inchiostro asemici gettati su un foglio vergine: un effetto straniante che dona un’aura di vaghezza e impalpabilità a scorci il cui potere evocativo – tanto più se osservati da questa prospettiva – è indiscutibile. Wired.

