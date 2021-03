Irama | un unicum nella storia del Festival | cosa ci siamo persi?

Leggi su zon

(Di lunedì 8 marzo 2021) Di questa conclusa edizione deldi Sanremo, memorabile resta il caso. La sua partecipazione non “in presenza” è un. Quinto classificato, ecco checiè uno dei protagonisti inaspettati di questa conclusa edizione deldi Sanremo. L’artista alla notizia di positività al Covid-19 di due dei suoi collaboratori, si è dovuto arrendere all’idea di dover rinunciare al Live. Un caso cheiera non ha precedenti e che è un chiaro segnale di una pandemia ancora in atto. Nonostante il rigido protocollo che ne avrebbe dovuto sancire l’esclusione dalla competizione,con il consenso di direttore artistico e colleghi ...