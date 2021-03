Dreamers | la serie di Vanity Fair e Timvision dedicata ai grandi sognatori

(Di lunedì 8 marzo 2021)presentano ‘’, lain sette puntate che racconta come personaggi del mondo dello sport, della moda, esploratori e progettisti, innovatori dell'imprenditoria sociale siano riusciti a realizzare il proprio sogno. I protagonisti, intervistati dal direttore diSimone Marchetti, svelano le soluzioni, il talento e la passione che hanno impiegato per realizzare passo dopo passo le loro idee. Oggi, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, susono disponibili le prime tre puntate con protagoniste Valentina Sumini la “Space Architect” del MIT che progetta soluzioni abitative per la Luna e per Marte, Chiara Montanari Life Explorer e prima donna italiana a capo di una spedizione ...

Sette puntate che vedranno protagonisti personaggi del mondo dello sport, della moda, esploratori e progettisti, innovatori dell'imprenditoria sociale che, con passione e determinazione, sono riusciti ...
Vanity Fair, in collaborazione con TIMVISION, lancia una nuova serie per raccontare come personaggi del mondo dello sport, della moda, esploratori e progettisti, innovatori dell'imprenditoria sociale ...