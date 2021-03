Critics Choice Awards 2021, il trionfo di Netflix (con The Crown, e La Regina degli scacchi) (Di lunedì 8 marzo 2021) Una cerimonia ibrida, dove il freddo di una Los Angeles semivuota è stato mitigato dal calore del digitale. I Critics’ Choice Awards, assegnati domenica sera da Taye Diggs, si sono consumati a mezza via, tra la presenza e il remoto. Poche persone, in rappresentanza delle produzioni candidate, si sono riunite a Los Angeles. Altre, si sono collegate via computer, così da permettere il rispetto delle norme anti-Covid. E assistere, loro pure, al trionfo smaccato dalle piattaforme streaming. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 marzo 2021) Una cerimonia ibrida, dove il freddo di una Los Angeles semivuota è stato mitigato dal calore del digitale. I Critics’ Choice Awards, assegnati domenica sera da Taye Diggs, si sono consumati a mezza via, tra la presenza e il remoto. Poche persone, in rappresentanza delle produzioni candidate, si sono riunite a Los Angeles. Altre, si sono collegate via computer, così da permettere il rispetto delle norme anti-Covid. E assistere, loro pure, al trionfo smaccato dalle piattaforme streaming.

