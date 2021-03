8 marzo: Draghi, ‘tanto da fare per portare livello parità di genere a medie Ue’ (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “A fronte dell’esempio di molte italiane eccezionali in tutti i campi, anche nella normalità familiare, abbiamo molto, moltissimo da fare per portare il livello e la qualità della parità di genere alle medie europee. La mobilitazione delle energie femminili, un non solo simbolico riconoscimento della funzione e del talento delle donne, sono essenziali per la costruzione del futuro della nostra nazione”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’.“Azioni mirate e profonde riforme sono necessarie – ha rimarcato – per coinvolgere pienamente le donne nella vita economica, sociale e istituzionale del Paese. Ma ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “A fronte dell’esempio di molte italiane eccezionali in tutti i campi, anche nella normalità familiare, abbiamo molto, moltissimo daperile la qualità delladialleeuropee. La mobilitazione delle energie femminili, un non solo simbolico riconoscimento della funzione e del talento delle donne, sono essenziali per la costruzione del futuro della nostra nazione”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulladi’.“Azioni mirate e profonde riforme sono necessarie – ha rimarcato – per coinvolgere pienamente le donne nella vita economica, sociale e istituzionale del Paese. Ma ...

