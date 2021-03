Ultimo si è fidanzato con la figlia di una famosissima ballerina | ecco di chi si tratta

(Di domenica 7 marzo 2021) Il gossip su una storia tra loro due circolava ormai da un po’ di giorni, ma ora sembra ufficiale: Niccolò Moriconi, conosciuto come, e Jacqueline Luna Di Giacomo stanno insieme. Il cantante e ladi Heather Parisi hanno pubblicato la prima foto insieme, in cui si scambiano un romantico bacio.si è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

si è con la figlia di Heather Parisi Uno scatto al tramonto, da lontano, con un cuore come emoticon. Questa la foto postata su Instagram da. E la conferma che si tratti ...