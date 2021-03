LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali in DIRETTA: Bolshunov contro tutti, ma occhio a Niskanen (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno – Il medagliere – Presentazione gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 50 km Mass Start in tecnica classica maschile che assegna le ultime medaglie dei Mondiali di sci nordico in programma ad Oberstdorf: oggi, domenica 7 marzo la partenza è fissata per le ore 13. La gara è infatti stata presente in ogni edizione della manifestazione iridata, a cominciare da quella del 1925. Sino al 2003 la competizione si è disputata con partenza a intervalli e contro il cronometro, mentre dal 2005 è stata trasformata in una mass start. In questo 2021 andrà in scena a tecnica classica. E’ battaglia tra Norvegia e Alexander Bolshunov, unico finora a tenere testa all’armata scandinava, con il possibile ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno – Il medagliere – Presentazione gara Buongiorno e benvenuti allatestuale della 50 km Mass Start in tecnica classica maschile che assegna le ultime medaglie deidi sci nordico in programma ad Oberstdorf: oggi, domenica 7 marzo la partenza è fissata per le ore 13. La gara è infatti stata presente in ogni edizione della manifestazione iridata, a cominciare da quella del 1925. Sino al 2003 la competizione si è disputata con partenza a intervalli eil cronometro, mentre dal 2005 è stata trasformata in una mass start. In questo 2021 andrà in scena a tecnica classica. E’ battaglia tra Norvegia e Alexander, unico finora a tenere testa all’armata scandinava, con il possibile ...

