LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Quartararo chiude in vetta, bene Morbidelli 4°, Valentino Rossi 20°: “Non avevo grip” (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL DAY-2 L’ANALISI DEL DAY-2 UNA MotoGP SEMPRE PIU’ VICINA ALLA F1 PER LO SVILUPPO AERODINAMICO Valentino Rossi: “E’ STATO UN SECONDO GIORNO DI Test DIFFICILE” VIDEO ANALISI DELLA SECONDA GIORNATA A Losail VIDEO TANTO LAVORO A Losail NEL DAY-2 VIDEO PABLO NIETO SU MARINI: “SODDISFATTO DEI Test, C’E’ DA MIGLIORARE LA FRENATA” VIDEO PARTENZE STILE DRAGSTER PER I PILOTI DELLA TOP-CLASS 19.03 Si chiude qui, dunque, la seconda giornata di Test di Losail della MotoGP. Si tornerà in azione dal 10 al 12 marzo, per il momento non ci rimane che ringraziarvi e salutarvi. Buona serata! 19.01 LA CLASSIFICA DEL DAY-2 19.00 ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL DAY-2 L’ANALISI DEL DAY-2 UNASEMPRE PIU’ VICINA ALLA F1 PER LO SVILUPPO AERODINAMICO: “E’ STATO UN SECONDO GIORNO DIDIFFICILE” VIDEO ANALISI DELLA SECONDA GIORNATA AVIDEO TANTO LAVORO ANEL DAY-2 VIDEO PABLO NIETO SU MARINI: “SODDISFATTO DEI, C’E’ DA MIGLIORARE LA FRENATA” VIDEO PARTENZE STILE DRAGSTER PER I PILOTI DELLA TOP-CLASS 19.03 Siqui, dunque, la seconda giornata dididella. Si tornerà in azione dal 10 al 12 marzo, per il momento non ci rimane che ringraziarvi e salutarvi. Buona serata! 19.01 LA CLASSIFICA DEL DAY-2 19.00 ...

SkySportMotoGP : ?? SI TORNA IN PISTA! Cronaca, risultati e tempi LIVE da Losail per la terza giornata di test in Qatar #SkyMotori… - infoitsport : LIVE MotoGP - Test Qatar 2021, Day 2 - I commenti dei piloti - RadioLiveGP : ?? Nuovo Podcast! 'LIVE con Edoardo Vercellesi e Mirko Colombi | Motorbike Circus - Puntata 260' su @Spreaker… - maxbrizzi27 : #MotoGP #QatarTest E venne il giorno in cui #Valentino #Rossi è stato battuto dal fratello ?? - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Losail day-2 in DIRETTA: Fabio Quartararo vola in vetta! Morbidelli 3° Valentino Rossi 18° -… -