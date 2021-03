La seconda vita di Linkedin tra ironia e like. Così il Covid ha cambiato la caccia a un lavoro (Di domenica 7 marzo 2021) Francesca De Martino La piattaforma irlandese durante il lockdown è diventata ancora più social "Qui c'è una comunità, con un curriculum innovativo ho trovato un posto" Scambiarsi esperienze, condividere idee, trovare spunti e notizie utili per crescere a livello professionale e anche personale. Non solo un modo per trovare lavoro. Un'opportunità per raccontarsi, a volte senza filtri, con i propri successi e fallimenti lavorativi. È il nuovo mondo di Linkedin che si evolve nell'anno della pandemia da Covid-19. Il social professionale di origine irlandese, nato nel 2002, in quest'ultimo anno ha raggiunto il record di 15 milioni di iscritti in Italia e 740 milioni nel mondo. A confermarci questo successo è Michele Pierri, news editor di Linkedin Italia: «Fin dall'inizio della pandemia, abbiamo notato che ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Francesca De Martino La piattaforma irlandese durante il lockdown è diventata ancora più social "Qui c'è una comunità, con un curriculum innovativo ho trovato un posto" Scambiarsi esperienze, condividere idee, trovare spunti e notizie utili per crescere a livello professionale e anche personale. Non solo un modo per trovare. Un'opportunità per raccontarsi, a volte senza filtri, con i propri successi e fallimenti lavorativi. È il nuovo mondo diche si evolve nell'anno della pandemia da-19. Il social professionale di origine irlandese, nato nel 2002, in quest'ultimo anno ha raggiunto il record di 15 milioni di iscritti in Italia e 740 milioni nel mondo. A confermarci questo successo è Michele Pierri, news editor diItalia: «Fin dall'inizio della pandemia, abbiamo notato che ...

Advertising

VanityFairIt : «Sono stata la prima ad avere un pregiudizio su me stessa. Quello che mi ha insegnato la vita e la musica è che non… - buiomare : nella prossima vita voglio diventare influencer solo per partecipare al festival, stare ultima per quattro serate e… - alicecasatii : MA CHE SUCCEDE?? SECONDA VOLTA IN UNA VITA INTERA CHE CHI TIFO VINCEE - quellodelpasso : Seconda volta che guardo Sanremo in vita mia e vedere Peyote sesto mi ha fatto capire che l'anno prossimo non lo guarderò. #Sanremo2021 - joe_catanza : RT @nancysperandeo: “La timidezza è una condizione strana dell'anima, una categoria, una dimensione che si apre alla solitudine. È anche un… -