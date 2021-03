Inter, Zaccheroni su Lukaku: «Non mi meraviglierei se vincesse il Pallone d’oro» (Di domenica 7 marzo 2021) Alberto Zaccheroni ha esalto Romelu Lukaku e ha parlato del match di domani tra Inter e Atalanta Alberto Zaccheroni, ex allenatore dell’Inter, in una Intervista a Tuttosport ha esaltato le qualità di Romelu Lukaku e ha parlato del match di domani tra la squadra di Conte e l’Atalanta. Lukaku – «Secondo me è un premio che deve essere assegnato a quello che sposta gli equilibri più di tutti. Sia tecnicamente che fisicamente, proprio perché anche quelle sono qualità importanti. Io onestamente non mi meraviglierei se lo vincesse. Da quando è arrivato all’Inter sta facendo cose straordinarie. In A non c’è un giocatore che riesce a spostarlo. Forse l’unico poteva essere Kessie. Ma davvero quando riceve la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Albertoha esalto Romelue ha parlato del match di domani trae Atalanta Alberto, ex allenatore dell’, in unavista a Tuttosport ha esaltato le qualità di Romelue ha parlato del match di domani tra la squadra di Conte e l’Atalanta.– «Secondo me è un premio che deve essere assegnato a quello che sposta gli equilibri più di tutti. Sia tecnicamente che fisicamente, proprio perché anche quelle sono qualità importanti. Io onestamente non mise lo. Da quando è arrivato all’sta facendo cose straordinarie. In A non c’è un giocatore che riesce a spostarlo. Forse l’unico poteva essere Kessie. Ma davvero quando riceve la ...

