Incidente a San Vito | il sindaco di Arpaise proclama il lutto cittadino

(Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “L’intera Comunità diè scossa per la prematura scomparsa della nostra giovanissima concittadina Laura Leone avvenuta nella giornata del 6 marzo”. Così in una nota ildi, Vincenzo Forni Rossi. “Ritenuto opportuno e doveroso, da parte mia e dell’intera ‘Amministrazione Comunale, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia di Laura – prosegue – saràto ilper la giornata dello svolgimento del rito funebre”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nel pomeriggio di ieri, una ragazza di 22 anni ha perso la vita in un tragicostradale avvenuto in contradaVito a Benevento. Gravissimostradale nel pomeriggio di ieri a Benevento . Un fuoristrada con a bordo quattro persone, stando ad una prima ricostruzione, è uscito di strada, all'altezza ......altre arterie difficoltà ci vengono invece signora te dalla polizia locale per un grave...in corso la manifestazione podistica a Roma riparte riparti Roma interessante diverse strade tra...Incidente ad Arpaise, ieri 6 marzo: morta la 22enne Laura Leone. Il ricordo commosso del sindaco: "Stava per laurearsi" ...Muore un muratore di Sarno, vittima di un incidente sul lavoro a San Valentino Torio. Il 66enne è caduto da un'impalcatura nei giorni scorsi e si è spento ...