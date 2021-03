Gasperini: «L’Inter è capolista con merito Noi possiamo ancora crescere» - Video (Di domenica 7 marzo 2021) Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Atalanta: «Affrontiamo la prima in classifica che lo è meritatamente. Per la legge dei grandi numeri, prima a poi a Milano con L’Inter sarà la volta buona». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 7 marzo 2021) Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Atalanta: «Affrontiamo la prima in classifica che lo è meritatamente. Per la legge dei grandi numeri, prima a poi a Milano consarà la volta buona».

Advertising

infoitsport : Pressioni sull'Atalanta per l'Inter? Gasperini: 'Giochiamo per noi, non per favori o dispiaceri' - tuttoatalanta : Pressioni sull'Atalanta per l'Inter? Gasperini: 'Giochiamo per noi, non per favori o dispiaceri'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'L'Inter è prima con merito, noi dobbiamo crescere a livello corale' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'L'Inter è prima con merito, noi dobbiamo crescere a livello corale' - InterMagazine2 : ATALANTA - Gasperini: 'L'Inter è prima con merito, noi dobbiamo crescere a livello corale' -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini L’Inter Decolla il mercato: “Papu” Gomez al Siviglia e la Juve punta sui giovani La Stampa