Famigliola austriaca in viaggio per la Toscana con bongos e stoviglie ' ignari' della pandemia

Advertising

AdriBatti : -

Ultime Notizie dalla rete : Famigliola austriaca

Il Friuli

Viaggiavano in automobile dall'Austria , scalzi e senza le mascherine per recarsi in Toscana in vacanza non curanti della pandemia e delle restrizioni vigenti. A fermare unaa Rivoli di Osoppo, la Polizia Stradale di Udine, nell'ambito dei controlli sul rispetto delle norme COVID. Il fatto La paletta per la Ford Focus grigia a bordo della quale ...Alla fine del controllo, la esuberante giovanearrivata in Italia per un 'giro turistico' in Toscana in piena pandemia, se ne ripartiva da Udine sicuramente più consapevole della condizione sanitaria che da tempo grava sulle ...Ieri pomeriggio una pattuglia della Polizia Stradale di Udine, in località Rivoli di Osoppo, durante i controlli sul rispetto delle norme COVID ha fermato una Ford grigia targata Austria per sottoporl ...Sabato pomeriggio una pattuglia della Polizia Stradale di Udine, a Rivoli di Osoppo, durante i controlli sul rispetto delle norme Covid ha fermato un'auto targata Austria per sottoporla a controllo po ...