Sanremo 2021, Giuliano Sangiorgi entra in camera di Ornella Vanoni. Lei: "Abbiamo vinto"

Tra gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo ci sarà anche Ornella Vanoni ospite con Francesco Gabbani e già protagonista di un siparietto con Giuliano Sangiorgi che sta facendo il giro del web. Il frontman dei Negramaro è entrato nella sua stanza di hotel e si è inginocchiato davanti a lei sulle note di "Arcobaleno", il brano scritto appunto da Giuliano Sangiorgi per il cinquantesimo album di Ornella Vanoni, intitolato "Unica" ed uscito il 29 gennaio scorso. "Abbiamo vinto", ha commentato la grande cantante milanese. Il video della gag ha già superato 11.000 like e tra i tanti apprezzamenti anche quelli di Giorgia e Syria, che ha scritto: "Che meraviglia!".

