Juve, i convocati di Pirlo per la Lazio: ci sono Arthur, Cuadrado e Bonucci (Di sabato 6 marzo 2021) La Juventus recupera Arthur, Bonucci e Cuadrado: mister Andrea Pirlo recupera tre elementi preziosi per il big match di questa sera contro la Lazio all'”Allianz Stadium”. Non è al meglio Cristiano Ronaldo, che rientra comunque nella lista dei convocati. Questo l’elenco completo della Juventus: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, De Marino. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters. Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata, Aké. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Lantus recupera: mister Andrearecupera tre elementi preziosi per il big match di questa sera contro laall'”Allianz Stadium”. Non è al meglio Cristiano Ronaldo, che rientra comunque nella lista dei. Questo l’elenco completo dellantus: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Alex Sandro, Danilo,, Demiral, Di Pardo, Dragusin, De Marino. Centrocampisti:, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters. Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata, Aké. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

