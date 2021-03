Covid, nuova circolare del Viminale: ecco cosa prevede (Di domenica 7 marzo 2021) Nella nuova circolare del Viminale, pubblicata in seguito all’entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori controlli nelle zone della movida nei giorni festivi e prefestivi “anche a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni grandi capoluoghi nell’imminenza del ‘passaggio’ a una zona caratterizzata da misure più restrittive”. Saranno predisposti “servizi di Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 7 marzo 2021) Nelladel, pubblicata in seguito all’entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori controlli nelle zone della movida nei giorni festivi e prefestivi “anche a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni grandi capoluoghi nell’imminenza del ‘passaggio’ a una zona caratterizzata da misure più restrittive”. Saranno predisposti “servizi di

Advertising

fattoquotidiano : Covid, una nuova variante scoperta a Varese: “È rarissima. Finora un solo altro caso riscontrato in Thailandia” - Tg3web : In Lombardia, tra le regioni più colpite dalla nuova ondata di contagi, torna cresce la pressione sugli ospedali. A… - RaiNews : Nuova variante Covid isolata in un viaggiatore di ritorno dall'Egitto - ClaudiaSalvi2 : RT @pongovernance: Dall'emergenza #Covid alla #programmazione 2021-2027 Nasce #CohesionMagazine, la nuova pubblicazione @AgenziaCoesione… - FabioFZ3 : RT @swasye1: @Diana55619557 @FabioFZ3 In India a Nuova Delhi sono stati i primi a gennaio 2019 a scoprire le sequenze di hiv nel covid e c… -