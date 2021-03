Vip: giudice invita ad accordo tra Hormoz Vasfi e Sara Croce, 'scompare' lo stalking (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il giudice di Pavia Laura Cortellaro suggerisce la strada della conciliazione nella causa civile intentata, lo scorso ottobre, dal magnate Hormoz Vasfi contro l'ex fidanzata e showgirl Sara Croce. L'invito alle parti è a "valutare seriamente ipotesi transattive, al fine di evitare inutili aggravi di costi e tempi" del procedimento che vede al centro la richiesta di risarcimento da un milione di euro. Soldi chiesti dal 55enne imprenditore nato in Iran per essersi sentito truffato da una relazione, a suo dire, solo economica. La prossima udienza, concessi i termini alle parti come richiesto, è fissata per metà giugno, ma la riappacificazione sembra in salita. In attesa del nuovo confronto in aula per la discussione dei mezzi di prova, l'intenzione è di rifuggire da un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Ildi Pavia Laura Cortellaro suggerisce la strada della conciliazione nella causa civile intentata, lo scorso ottobre, dal magnatecontro l'ex fidanzata e showgirl. L'invito alle parti è a "valutare seriamente ipotesi transattive, al fine di evitare inutili aggravi di costi e tempi" del procedimento che vede al centro la richiesta di risarcimento da un milione di euro. Soldi chiesti dal 55enne imprenditore nato in Iran per essersi sentito truffato da una relazione, a suo dire, solo economica. La prossima udienza, concessi i termini alle parti come richiesto, è fissata per metà giugno, ma la riappacificazione sembra in salita. In attesa del nuovo confronto in aula per la discussione dei mezzi di prova, l'intenzione è di rifuggire da un ...

