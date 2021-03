Uomini e Donne, Sophie e Matteo: “Inizio spiazzante” e sulla convivenza… (Di venerdì 5 marzo 2021) La nuova coppia del Trono Classico si svela e parla di futuro; non solo, l'ex tronista rivela il motivo delle sue lacrime prima della scelta e cos'è accaduto subito dopo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 5 marzo 2021) La nuova coppia del Trono Classico si svela e parla di futuro; non solo, l'ex tronista rivela il motivo delle sue lacrime prima della scelta e cos'è accaduto subito dopo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

meb : Buone notizie dall’Europa: la Presidente @vonderleyen ha annunciato nuove misure per la parità salariale tra uomini… - poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - repubblica : Flash mob contro la violenza sulle donne: uomini in mascherina rossa - Bruno86032867 : @DetelinaPetkova @salvatorebrizzi Certo l'uomo non deve invadere gli spazi femminili... Lo so che le donne odiano g… - MARAZ3LDA : NO RAGA MA A ME DALLA FOTO SEMBRAVA LO STUDIO DI UOMINI E DONNE STAVO VOLANDO ?? #amici20 -