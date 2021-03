Sanremo 2021, la classifica e i premi delle Nuove proposte (Giovani) del Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021 classifica – Qual è la classifica finale dei Giovani (Nuove proposte) di Sanremo 2021? Chi è il vincitore? E a chi sono stati assegnati i premi, come il premio della Critica Mia Martini e il premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Come da tradizione, durante la quarta serata del Festival, quella del venerdì, viene proclamato il vincitore delle Nuove proposte. A votare questa sera sono le tre giurie: televoto al 24%, la giuria demoscopica al 33%, la sala stampa al 33%. Si tratta di una finale tutta al maschile: a contendersi la vittoria sono WrongOnYou, Davide Shorty, Folcast e Gaudiano. Scopriamo insieme il ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021)– Qual è lafinale dei) di? Chi è il vincitore? E a chi sono stati assegnati i, come ilo della Critica Mia Martini e ilo della Sala Stampa Lucio Dalla. Come da tradizione, durante la quarta serata del, quella del venerdì, viene proclamato il vincitore. A votare questa sera sono le tre giurie: televoto al 24%, la giuria demoscopica al 33%, la sala stampa al 33%. Si tratta di una finale tutta al maschile: a contendersi la vittoria sono WrongOnYou, Davide Shorty, Folcast e Gaudiano. Scopriamo insieme il ...

