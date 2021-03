Sanremo 2021, gli effetti degli sketch di Ibra su Rosanna Fratello: «Mi sono fatta la pipì addosso dalle risate» – Video (Di venerdì 5 marzo 2021) Rosanna Fratello - Storie Italiane Ibrahimovi? suscita diverse emozioni, comprese quelle fisiologiche. E’ il caso di Rosanna Fratello che stamattina, nel corso di Storie Italiane, ha fatto sapere, con una frase piuttosto ilare, di essersi divertita durante uno sketch tra il calciatore e Amadeus andato in onda ieri sera al Festival di Sanremo 2021. Un punto di vista che ha lasciato “imbarazzata” la conduttrice Eleonora Daniele. “Ieri sera nella battuta, di quando ha detto che il Festival doveva andare a casa sua. Bellissima questa cosa, voglio solo dire questo, quando ha detto ad Amadeus che l’avrebbe messo in cucina a fare il caffè, mi sono fatta la pipì addosso. ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021)- Storie Italianehimovi? suscita diverse emozioni, comprese quelle fisiologiche. E’ il caso diche stamattina, nel corso di Storie Italiane, ha fatto sapere, con una frase piuttosto ilare, di essersi divertita durante unotra il calciatore e Amadeus andato in onda ieri sera al Festival di. Un punto di vista che ha lasciato “imbarazzata” la conduttrice Eleonora Daniele. “Ieri sera nella battuta, di quando ha detto che il Festival doveva andare a casa sua. Bellissima questa cosa, voglio solo dire questo, quando ha detto ad Amadeus che l’avrebbe messo in cucina a fare il caffè, mila. ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - sogniaurei3 : @Sanremo_2021 Oh beh non è mica obbligatorio ?? - EdoardoQuaquini : RT @UAAR_it: #Amadeus esordisce a #Sanremo con segno croce. Gesto confessionale “poco opportuno” in quel contesto, come ha sottolineato il… -