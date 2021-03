Miwa Energia | rinviato l’esordio a Forio Il dg Michele Zullo | “Sbagliati tempi e modi”

PlayBasket : #BasketCampania #CGold #CestisticaBenevento: Miwa Energia, colpo di mercato: arriva Nando Smorra! -

Benevento . Il campionato è finalmente alle porte ed in questa settimana si respira davvero, e finalmente, aria di agonismo. La Cestistica Benevento fa il suo esordio a Forio Sabato 6 Marzo e a parlarne è il nuovo arrivato playmaker Andrea Murolo. Un campionato particolare, in poco tempo l'ufficialità della ... Infine, l'ultima stagione ha visto Smorra partecipare ancora al campionato di Serie B ma stavolta con la Geko Sant'Antimo, società gemellata con la Cestistica Benevento.