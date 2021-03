Milan, infortunio Calhanoglu: lunedì nuovi controlli | News (Di venerdì 5 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan: Hakan Calhanoglu, infortunatosi nella gara contro la Roma, lunedì effettuerà nuovi controlli per capire quando potrà rientrare Milan, infortunio Calhanoglu: lunedì nuovi controlli News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 5 marzo 2021) Le ultime notizie sul: Hakan, infortunatosi nella gara contro la Roma,effettueràper capire quando potrà rientrarePianeta

AntoVitiello : #Ibrahimovic sull’infortunio: “Il programma stabilito resta uguale, ho avuto una piccola lesione ma il programma de… - PianetaMilan : @acmilan , infortunio @hakanc10 : lunedì nuovi controlli per il turco | News #ACMilan #Milan #SempreMilan… - spaziocalcio : #Verona, doppio infortunio: contro il #Milan fuori sia Tameze sia Vieira - pistoligno_gol : @sebygrillo Non mi interessa avere ragione...l'Inter non è assolutamente migliore della Juve...del Milan può essere… - atmilan1899 : Che fine ha fatto #Mandzukic? Il piano del #Milan e l'obiettivo per il rientro -