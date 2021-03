Mahmood | online il pre-order del suo ultimo album

(Di venerdì 5 marzo 2021)super ospite: a distanza di due anni dall’edizione che lo ha consacrato vincitore con il brano “Soldi” (certificato quadruplo disco di platino),, fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, sará il super ospite al 71° Festival di Sanremo nella serata di venerdì 5 marzo. Nuovoperpubblicherà un nuovoin primavera, disponibile in prea partire da oggi. Solo i primi 500 che ordineranno il predel nuovo disco riceveranno un vinile in edizione limitata ed esclusiva dal titolo “Rarities”. Nel vinile saranno presenti in versione inedita, alcune delle più famose hit dell’artista: Dorado (solo version), Barrio (versione originale), Calipso (acoustic), Moonlight Popolare (feat. Massimo ...

