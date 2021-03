Il metodo Catalanotti chiude il Montalbano di Zingaretti (Di venerdì 5 marzo 2021) Luca Zingaretti saluta Montalbano con l’ultima puntata de “Il metodo Catalanotti”: l’ultimo dei tre episodi della nuova serie in onda l’8 marzo Nel 1999 il debutto, nel 2021 l’arrivederci. Vent’anni di “Il commissario Montalbano sono”, la celebre frase del personaggio interpretato da Luca Zingaretti e nato dalla penna del compianto Andrea Camilleri, si concludono, almeno per ora, con l’ultimo dei… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 5 marzo 2021) Lucasalutacon l’ultima puntata de “Il”: l’ultimo dei tre episodi della nuova serie in onda l’8 marzo Nel 1999 il debutto, nel 2021 l’arrivederci. Vent’anni di “Il commissariosono”, la celebre frase del personaggio interpretato da Lucae nato dalla penna del compianto Andrea Camilleri, si concludono, almeno per ora, con l’ultimo dei… L'articolo Corriere Nazionale.

MontalbanoRai : Il Commissario Montalbano sta tornando. Il nuovo episodio 'Il metodo Catalanotti' lunedì 8 Marzo in prima serata su… - Raicomspa : Manca poco per il nuovo episodio de #IlCommissarioMontalbano: 'Il metodo Catalanotti', in prima visione lunedì… - PeterCherbi : RT @MontalbanoRai: Il Commissario Montalbano sta tornando. Il nuovo episodio 'Il metodo Catalanotti' lunedì 8 Marzo in prima serata su Rai1… - RosannaCrimaudo : RT @carlopalomar: Il Commissario Montalbano sta tornando! Solo 4 giorni al nuovo episodio 'Il metodo Catalanotti', in onda lunedì 8 Marzo… - fabru67 : RT @Raicomspa: Manca poco per il nuovo episodio de #IlCommissarioMontalbano: 'Il metodo Catalanotti', in prima visione lunedì #8marzo alle… -