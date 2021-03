“Giulià, ma che te frega”: Sangiorgi e il commento di Califano all’eliminazione dei Negramaro da Sanremo 2005 (Di venerdì 5 marzo 2021) All’indomani della serata a Sanremo in cui i Negramaro sono stati ospiti d’eccezione e dove hanno omaggiato Lucio Dalla con uno dei suoi brani, “4 marzo 1943”, proprio nel giorno del suo compleanno, il gruppo è andato in onda nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno su Rai Uno con Serena Bortone. Nel 2005 quando ancora erano decisamente meno conosciuti di oggi, il gruppo si presentò con ‘Mentre tutto scorre’ (che potete vedere di seguito) e fu scartato dalla kermesse canora più amata d’Italia già alla terza serata: “E’ stata una batosta assurda perchè eravamo giovani, ma ci ha dato la carica in più per andare avanti ed oggi siamo cosi anche grazie a quello. Un’esclusione clamorosa a tal punto che ci chiamarono per interviste e tante ospitate in tv. Queste casualità a volte possono essere sconfortanti ma nel lungo termine ti danno ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 marzo 2021) All’indomani della serata ain cui isono stati ospiti d’eccezione e dove hanno omaggiato Lucio Dalla con uno dei suoi brani, “4 marzo 1943”, proprio nel giorno del suo compleanno, il gruppo è andato in onda nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno su Rai Uno con Serena Bortone. Nelquando ancora erano decisamente meno conosciuti di oggi, il gruppo si presentò con ‘Mentre tutto scorre’ (che potete vedere di seguito) e fu scartato dalla kermesse canora più amata d’Italia già alla terza serata: “E’ stata una batosta assurda perchè eravamo giovani, ma ci ha dato la carica in più per andare avanti ed oggi siamo cosi anche grazie a quello. Un’esclusione clamorosa a tal punto che ci chiamarono per interviste e tante ospitate in tv. Queste casualità a volte possono essere sconfortanti ma nel lungo termine ti danno ...

