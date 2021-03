Alitalia | al via trattativa tra governo e Ue su ITA

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Procedere nel segno della discontinuità. Questa la linea emersa dal vertice di oggi in videoconferenza tra i ministri dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, con la vicepresidente della Commissione europea e commissaria per la Concorrenza Margrethe Vestager. Parte così ufficialmente latra la Commissione europea e ilitaliano per l’avvio operativo di ITA, la newco che, nei piani dell’Esecutivo, dovrebbe acquisire gli asset dell’in amministrazione straordinaria. Il confronto tecnico verrà avviato all’inizio della prossima settimana per valutare nel dettaglio le possibili soluzioni volte a garantire che il nuovo vettore aereo nasca al più presto nel rispetto delle ...

"Usaerospace segue con attenzione la vicenda e chiede con doveroso rispetto delle Istituzioni ma con uguale attenzione ai propri diritti a tutti gli attori in campo, Unione Europea, Governo ... Verso una soluzione condivisa per poter partire entro l'estate. Asset Volo a Ita, gare per manutenzione e handling ...