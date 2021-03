Sanremo 2021, cosa faceva Irama mentre andava in onda la sua esibizione: ‘Avrei voluto viverlo’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Il caso Irama ha tenuto banco fino a poche ore prima della diretta della seconda serata di Sanremo 2021: come sappiamo, il cantante non ha potuto cantare dal vivo il brano “La genesi del tuo colore” perché un paio di collaboratori del suo staff sono risultati positivi al Covid. Sanremo 2021, il caso Irama Amadeus non lo ha comunque eliminato preferendo mandare in onda l’esibizione registrata dell’artista. Per questo motivo Irama ci ha tenuto a ringraziarlo per l’opportunità anche se resta il forte rammarico di non poter vivere l’emozione dell’esperienza sanremese a pieno. Leggi anche: >> Sanremo 2021, Elodie sorprende tutti: il commento di Marracash durante la ... Leggi su funweek (Di giovedì 4 marzo 2021) Il casoha tenuto banco fino a poche ore prima della diretta della secserata di: come sappiamo, il cantante non ha potuto cantare dal vivo il brano “La genesi del tuo colore” perché un paio di collaboratori del suo staff sono risultati positivi al Covid., il casoAmadeus non lo ha comunque eliminato preferendo mandare inl’registrata dell’artista. Per questo motivoci ha tenuto a ringraziarlo per l’opportunità anche se resta il forte rammarico di non poter vivere l’emozione dell’esperienza sanremese a pieno. Leggi anche: >>, Elodie sorprende tutti: il commento di Marracash durante la ...

