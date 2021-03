Pensioni, Quota 100 ai saluti: il piano di Draghi (Di giovedì 4 marzo 2021) Parlare poco, agire molto, Sembra essere questa la strategia scelta da Draghi che, da capo del Governo, resta nell’ombra per poi “colpire”. Vedasi per dettaglio, le nomine di Gabrielli, Figliuolo e Curcio. Tanti i dossier in cima all’agenda di Palazzo Chigi, riforma delle Pensioni su tutti. Anche in questo caso, pubblicamente tutto tace ma il Presidente del Consiglio lavora sottotraccia anche perchè c’è una data che non può essere aggirata e anzi si avvicina a grandi passi: il 31 dicembre, infatti, terminerà la sperimentazione triennale di Quota 100. La missione, tutt’altro che facile, è neutralizzare il temuto “scalone” evitando che diventi una trappola e per questo servono contromisure. Le possibilità che la misura, fortemente voluta dal leader della Lega Salvini (che interessa chi ha almeno 62 anni di età e 38 di contributi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) Parlare poco, agire molto, Sembra essere questa la strategia scelta dache, da capo del Governo, resta nell’ombra per poi “colpire”. Vedasi per dettaglio, le nomine di Gabrielli, Figliuolo e Curcio. Tanti i dossier in cima all’agenda di Palazzo Chigi, riforma dellesu tutti. Anche in questo caso, pubblicamente tutto tace ma il Presidente del Consiglio lavora sottotraccia anche perchè c’è una data che non può essere aggirata e anzi si avvicina a grandi passi: il 31 dicembre, infatti, terminerà la sperimentazione triennale di100. La missione, tutt’altro che facile, è neutralizzare il temuto “scalone” evitando che diventi una trappola e per questo servono contromisure. Le possibilità che la misura, fortemente voluta dal leader della Lega Salvini (che interessa chi ha almeno 62 anni di età e 38 di contributi ...

CosimoTagliente : @SimondoAntonio Infatti si ricordano le battaglie di quelli di sinistra in questo paese per la ricerca scientifica!… - Guglielmo_61 : 'Quota 100 sarebbe nel mirino della Commisisone Eu, alla quale la misura non è mai piaciuta' Ci sarà da piangere - notizieoggi24 : Pensioni anticipate 2021, critiche alla proposta di Quota 41 della Lega: penalizzazione al 25% - scuolainforma : Pensioni scuola 2021: come uscire con Quota 100 - Sibonio1 : RT @kulturjam: Con il 'governissimo' Draghi ripartono le manovre del fronte rigorista e già traballa quota 100 e si sente parlare di 'scivo… -