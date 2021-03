(Di venerdì 5 marzo 2021)e Francesca Michielin durante la serata delle cover al Festival dihanno realizzato un mashup di grandi classici comedie Romina, Del Verde di Calcutta, Le Cose in Comune di Daniele Silvestri, Fiumi di Parole dei Jalisse e Non Amarmi di Francesca Alotta e Aleandro Baldi.?@francescacheeks? #2021 pic.twitter.com/mwKcLEnDAb —(@) March 4, 2021 “Le cose che abbiamo in comune sono 4850 Le conto da sempre, da quando mi hai detto: // Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte…” @francescacheeks @Medley #2021 L’esibizione integrale è su @RaiPlay pic.twitter.com/t6jd9AqSZm — Festival di(@Rai) March ...

MarioManca : Fedez che canta Al Bano e poi i Jalisse mi lascia di stucco. #Sanremo2021 - StraNotizie : Fedez canta Felicità a Sanremo: la reazione di Albano - BITCHYFit : Fedez canta Felicità a Sanremo: la reazione di Albano - tommoxj28 : RT @calumflawIess: Al Bano quando Quando la canta felicità canta @fedez #Sanremo2021 - betta941 : RT @calumflawIess: Al Bano quando Quando la canta felicità canta @fedez #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez canta

Il microfono non funziona e luia vuoto. Dopo alcuni secondi Amadeus entra a interrompere l'... Michielin eFrancesca Michielin ehanno pensato a un medley che spazia tra i generi, ...Rientra Zlatan Ibrahimovi dopo la sua pausa calcistica di ieri sera e'Io vagabondo' dei ... Pinguini Tattici Nucleari, Un'avventura Francesca Michielin e, Medley E allora felicità Irama, ...Neppure la serata delle cover ha particolare brio. Brava l'attrice Antonella Ferrari. Ibrahimovic arrivato in moto da Milano. Qualche intoppo tecnico intralcia la serata ...Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma la bassanese Francesca Michielin e Fedez come i grandi favoriti ...