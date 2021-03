Achille Lauro duetta con Emma nel suo terzo quadro e conquista tutti: "Arte pura" (Di venerdì 5 marzo 2021) Ancora lui. Achille Lauro torna sul palco di Sanremo 2021 col suo terzo quadro: “Cinque generi musicali raccontati attraverso cinque canzoni e cinque performance. Ho raccontato il glam rock, non vestendo i panni di un personaggio, ma incarnandone l’essenza. Sono stato il rock and roll per rivivere la leggerezza e la sensualità degli anni ’50”. Achille Lauro era tornato a scrivere direttamente alla stampa, dopo le prime due esibizioni al Festival di Sanremo. “Il mio sarà un viaggio nei generi musicali, i quadri ne saranno i contenitori. Generi che hanno definito e influenzato non solo la mia sensibilità di artista ma anche la percezione che la gente aveva di sé e del mondo”, ha spiegato nella sua lettera l’artista trasformista. “Ogni genere rappresenta un’epoca, un modo di vivere e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Ancora lui.torna sul palco di Sanremo 2021 col suo: “Cinque generi musicali raccontati attraverso cinque canzoni e cinque performance. Ho raccontato il glam rock, non vestendo i panni di un personaggio, ma incarnandone l’essenza. Sono stato il rock and roll per rivivere la leggerezza e la sensualità degli anni ’50”.era tornato a scrivere direttamente alla stampa, dopo le prime due esibizioni al Festival di Sanremo. “Il mio sarà un viaggio nei generi musicali, i quadri ne saranno i contenitori. Generi che hanno definito e influenzato non solo la mia sensibilità di artista ma anche la percezione che la gente aveva di sé e del mondo”, ha spiegato nella sua lettera l’artista trasformista. “Ogni genere rappresenta un’epoca, un modo di vivere e ...

