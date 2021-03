Sanremo 2021, top&flop della musica della prima puntata – Aspettavo la redenzione di Fasma, ma non è arrivata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Torna il Festival di Sanremo e torna questo mio spazio in cui ogni giorno parlerò del migliore e del peggior momento musicale di ogni serata. Due parole preliminari: questo è un Festival coraggioso, per diversi motivi. Perché la musica è in ginocchio, e dare un palcoscenico così importante a gente che fa musica di qualità come Colapesce, Dimartino, La rappresentante di lista, Ghemon, Coma Cose, Madame, Willie Peyote, Bugo o Fulminacci, oggi, in Italia, è di un’importanza cruciale. Forse lo capiremo solo tra qualche anno. Bravo Amadeus, senza se e senza ma. Veniamo a noi. Miglior momento: Arisa. Per me la gara poteva anche finire lì. Gigi D’Alessio le scrive una canzone con cesello di rara precisione. Non una parola fuori posto, una modulazione, un’intenzione vocale. La distanza tra la voce di Arisa quando parla e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Torna il Festival die torna questo mio spazio in cui ogni giorno parlerò del migliore e del peggior momentole di ogni serata. Due parole preliminari: questo è un Festival coraggioso, per diversi motivi. Perché laè in ginocchio, e dare un palcoscenico così importante a gente che fadi qualità come Colapesce, Dimartino, La rappresentante di lista, Ghemon, Coma Cose, Madame, Willie Peyote, Bugo o Fulminacci, oggi, in Italia, è di un’importanza cruciale. Forse lo capiremo solo tra qualche anno. Bravo Amadeus, senza se e senza ma. Veniamo a noi. Miglior momento: Arisa. Per me la gara poteva anche finire lì. Gigi D’Alessio le scrive una canzone con cesello di rara precisione. Non una parola fuori posto, una modulazione, un’intenzione vocale. La distanza tra la voce di Arisa quando parla e ...

