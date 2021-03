Roma, l’agente di Veretout: «Parliamo del rinnovo. Le voci sul Napoli…» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Jordan Veretout è uno dei calciatori più incisivi nella Roma di Fonseca: ecco le dichiarazioni del suo agente, Mario Giuffredi Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ha parlato del suo assistito a Il Corriere dello Sport. «Quella di stasera è una partita speciale per Jordan: lui sarà sempre grato alla Fiorentina e all’ambiente viola per l’opportunità che il club gli ha dato. Adesso è maturato e sta dimostrando di essere uno dei migliori centrocampisti in circolazione, per questo credo che meriti una maggior considerazione anche in chiave Nazionale francese. rinnovo? Abbiamo iniziato a discutere il rinnovo del suo contratto, credo che tra un mese ci riaggiorneremo per portare avanti la trattativa. Le voci sul Napoli? Non ci interessano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Jordanè uno dei calciatori più incisivi nelladi Fonseca: ecco le dichiarazioni del suo agente, Mario Giuffredi Mario Giuffredi, agente di Jordan, ha parlato del suo assistito a Il Corriere dello Sport. «Quella di stasera è una partita speciale per Jordan: lui sarà sempre grato alla Fiorentina e all’ambiente viola per l’opportunità che il club gli ha dato. Adesso è maturato e sta dimostrando di essere uno dei migliori centrocampisti in circolazione, per questo credo che meriti una maggior considerazione anche in chiave Nazionale francese.? Abbiamo iniziato a discutere ildel suo contratto, credo che tra un mese ci riaggiorneremo per portare avanti la trattativa. Lesul Napoli? Non ci interessano». Leggi su Calcionews24.com

