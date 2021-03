Orban lascia il Ppe | “Paralizzati da questioni interne” Al suo posto arriva la Lega?

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 3 marzo 2021)ufficialmente il Partito Popolare Europeo, al suopotrebbe entrare proprio ladell’amico Matteo Salvini, il quale in Italia è entrato a far parte del governo europeista di Draghi e ora vuole dare segnali anche in Europa. Anche i suoi gli hanno consigliato, infatti, che per sperare dire a Palazzo Chigi non paga l’antieruopeismo e il sovranismo. Serve da farsi vedere con il capo chino a Bruxelles. Salvini, però, ha scritto subito aper ribadire “amicizia e vicinanza con il popolo ungherese”.Lo ha reso noto la, pochi minuti dopo la notizia dell’addio, da parte del premier magiaro, al Ppe. Il partito Fidesz del premier ungherese Viktorha annunciato l’addio al Ppe con una lettera inviata al leader ...