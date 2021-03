Orban lascia il Ppe. E c'è chi al suo posto vorrebbe la Lega (Di mercoledì 3 marzo 2021) Viktor Orban ha lasciato il Partito popolare europeo. Una scelta che non suona esattamente come inattesa. Negli scorsi giorni, Politico aveva infatti rivelato che lo schieramento del premier ungherese, Fidesz, fosse pronto ad andarsene per non accettare il nuovo regolamento introdotto dai popolari, con l'obiettivo di consentire la sospensione di un intero partito, anziché di singoli eurodeputati. La formazione di Orban era del resto stata sospesa dall'adesione al Ppe nel marzo del 2019, ma disponeva ancora di undici componenti all'interno del gruppo europarlamentare dei popolari. Una presenza, che aveva infastidito comunque alcuni esponenti del Ppe. Non dobbiamo del resto trascurare che la proposta di modifica dei regolamenti sia stata introdotta dopo che, lo scorso dicembre, proprio un esponente di Fidesz, Tamás Deutsch, aveva ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 marzo 2021) Viktorhato il Partito popolare europeo. Una scelta che non suona esattamente come inattesa. Negli scorsi giorni, Politico aveva infatti rivelato che lo schieramento del premier ungherese, Fidesz, fosse pronto ad andarsene per non accettare il nuovo regolamento introdotto dai popolari, con l'obiettivo di consentire la sospensione di un intero partito, anziché di singoli eurodeputati. La formazione diera del resto stata sospesa dall'adesione al Ppe nel marzo del 2019, ma disponeva ancora di undici componenti all'interno del gruppo europarlamentare dei popolari. Una presenza, che aveva infastidito comunque alcuni esponenti del Ppe. Non dobbiamo del resto trascurare che la proposta di modifica dei regolamenti sia stata introdotta dopo che, lo scorso dicembre, proprio un esponente di Fidesz, Tamás Deutsch, aveva ...

Corriere : Il partito di Orban lascia il gruppo dei popolari europei - Adnkronos : ++#Ue, il partito di #Orban lascia il #Ppe++ - il_burocrate : #Orban lascia finalmente il PPE, con il quale era ai ferri corti per via del suo amore per il totalitarismo. Salvi… - AssPiuE : RT @piueuofficial: Via 12 dal Ppe. È solo la fine di una storia che vedeva incrinati i rapporti tra i popolari e gli eurodeputati ungheresi… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa #Fidesz, il partito del presidente ungherese #ViktorOrban, lascia ufficialmente il g… -