Irama deve ritirarsi, ma resterà in gara con video registrato se accettano gli altri 25 Big (Di mercoledì 3 marzo 2021) “A norma di regolamento, Irama deve ritirarsi dalla gara dei Big del Festival di Sanremo”: lo dice il direttore di Rai1, Claudio Fasulo. “Il collaboratore positivo al test rapido è risultato anche al molecolare, ed è stato trovato positivo anche un altro collaboratore. Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni, 14 se c’è variante inglese. Aspettiamo comunicazione ufficiale dalla Asl, ma a termini di regolamento Irama si ritirerà”. Il tentativo di Amadeus è “chiedere a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di mandare e tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale”. “Siamo in una situazione di emergenza, l’idea mi è venuta stanotte - spiega Amadeus - perché non mi piaceva che un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) “A norma di regolamento,dalladei Big del Festival di Sanremo”: lo dice il direttore di Rai1, Claudio Fasulo. “Il collaboratore positivo al test rapido è risultato anche al molecolare, ed è stato trovato positivo anche un altro collaboratore. Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni, 14 se c’è variante inglese. Aspettiamo comunicazione ufficiale dalla Asl, ma a termini di regolamentosi ritirerà”. Il tentativo di Amadeus è “chiedere a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di mandare e tenere inmandando in onda ildella prova generale”. “Siamo in una situazione di emergenza, l’idea mi è venuta stanotte - spiega Amadeus - perché non mi piaceva che un ...

repubblica : ?? Sanremo, Irama deve ritirarsi. Molecolare conferma positivita' di un membro del suo staff. L'artista dovra' anda… - kcobainsvoice : RT @happytomlivson: irama: collaboratori positivi e forse non rimane in gara måneskin: hanno forse una canzone simile ad una già edita (com… - il_trash_ : Comunque irama deve assolutamente partecipare #Sanremo2021 - elixuniversale : RT @N_3aae: Irama ha il diritto di far sentire la sua musica,in prima serata,all’Ariston. Deve essere ripagato, il talento che possiede,il… - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Irama deve ritirarsi, ma resterà in gara con video registrato se accettano gli altri 25 Big -