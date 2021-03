Fassina: su ambulanti grave vulnus costituzionale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – “L’amministrazione capitolina, nonostante le previsioni della legge, ha deciso di mettere a bando le concessioni per il commercio su suolo pubblico. È un grave vulnus costituzionale, oltre che un problema di merito.” “La legge dello Stato non puo’ essere disapplicata da un’amministrazione comunale sulla base di un parere dell’Antitrust, atto senza valore prescrittivo. È necessaria subito una chiara posizione del Governo.” “La risposta del Ministro Giorgetti, e’ inadeguata: mentre il governo interloquisce con l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e con il Dipartimento Affari europei per affermare il primato della normativa nazionale, 12.000 famiglie a Roma e 180.000 famiglie in Italia sono nel panico, in un quadro gia’ segnato da un’acuta sofferenza economica e sociale a causa del Covid-19.” “Mi colpisce che la Lega ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – “L’amministrazione capitolina, nonostante le previsioni della legge, ha deciso di mettere a bando le concessioni per il commercio su suolo pubblico. È un, oltre che un problema di merito.” “La legge dello Stato non puo’ essere disapplicata da un’amministrazione comunale sulla base di un parere dell’Antitrust, atto senza valore prescrittivo. È necessaria subito una chiara posizione del Governo.” “La risposta del Ministro Giorgetti, e’ inadeguata: mentre il governo interloquisce con l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e con il Dipartimento Affari europei per affermare il primato della normativa nazionale, 12.000 famiglie a Roma e 180.000 famiglie in Italia sono nel panico, in un quadro gia’ segnato da un’acuta sofferenza economica e sociale a causa del Covid-19.” “Mi colpisce che la Lega ...

