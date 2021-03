Dpcm 2 marzo 2021 | le Faq | cosa si può fare in zona gialla | rossa e arancione?

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo il decreto di Natale, archiviato anche l’ultimo provvedimento dell’era Conte, il14 gennaio: ora il, firmato dal nuovo premier Mario Draghi, diventa così il primo dell’esecutivo di unità nazionale guidato dall’ex presidente della Bce. L’Italia continua ad adottare le zone a colori per classificare il rischio di contagio da Coronavirus in ogni regione. Nell’ultimoapprovato dal governo, e che sarà valido dal 6fino al 6 aprile, ci sono alcune novità rispetto alle attività consentite per ogni singola fascia di colori. Le domande e le risposte suldel 2Chenon cambia? Come stabilito in precedenza, rimane in vigore la stretta sulla vita notturna con il coprifuoco che va dalle 22 di sera alle 5 ...