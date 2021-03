Copa del Rey, riecco il Barcellona delle rimonte super: 3-0 al Siviglia e finale conquistata (Di giovedì 4 marzo 2021) La prima rimonta è completata. In una settimana complicata per le vicende extra campo di Bartomeu, il Barcellona trova una remuntada che può dare fiducia in vista della mission impossible in Francia contro il Psg in Champions League. Al Camp Nou Messi e compagni battono il Siviglia per 3-0 ai supplementari e ribalta il 2-0 dell’andata della semifinale di Copa del Rey. Tutto è iniziato al 12? con la rete di Dembele che ha aperto le danze. Ma il primo tempo si è chiuso solamente sull’1-0. Nella ripresa succede di tutto. Al 73? Ocampos sbaglia il rigore che avrebbe chiuso i giochi e lascia aperto i giochi qualificazione. E il Barcellona non se lo fa ripetere due volte. Al 94? è Pique con un colpo di testa sugli sviluppi di un cross dalla sinistra a depositare in rete e trascinare la gara ai supplementari. ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) La prima rimonta è completata. In una settimana complicata per le vicende extra campo di Bartomeu, iltrova una remuntada che può dare fiducia in vista della mission impossible in Francia contro il Psg in Champions League. Al Camp Nou Messi e compagni battono ilper 3-0 ai supplementari e ribalta il 2-0 dell’andata della semididel Rey. Tutto è iniziato al 12? con la rete di Dembele che ha aperto le danze. Ma il primo tempo si è chiuso solamente sull’1-0. Nella ripresa succede di tutto. Al 73? Ocampos sbaglia il rigore che avrebbe chiuso i giochi e lascia aperto i giochi qualificazione. E ilnon se lo fa ripetere due volte. Al 94? è Pique con un colpo di testa sugli sviluppi di un cross dalla sinistra a depositare in rete e trascinare la gara ai supplementari. ...

Ultime Notizie dalla rete : Copa del Copa del Rey, Barcellona - Siviglia 2 - 0: dove vedere la diretta live e risultato La partita Barcellona - Siviglia di Mercoledì 3 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la semifinale di ritorno di Copa del Rey BARCELLONA - Questa sera, 3 marzo 2021 , alle ore 21:00 si affrontano Barcellona - Siviglia per la semifinale di ritorno di Copa del Rey . La cronaca e tabellino minuto per minuto [ ...

Copa del Rey | Barcellona - Siviglia: ribaltone catalano? SNAI Sportnews Eurogol: Porto KO, stecca lo United, il Barça fa l'impresa! La semifinale di Copa del Rey tra Barcellona e Siviglia entra di diritto nella stagione del Barça come una delle ‘remuntade’ più eclatanti (aspettando il ritorno degli ottavi di Champions League). All ...

BARCELLONA, KOEMAN: "LA MIA MOTIVAZIONE RESTA LA STESSA" "La mia motivazione e' la stessa sin dal primo giorno. Sapevo che arrivare come allenatore al Barcellona con il Covid e' complicato ed e' ...

La partita Barcellona - Siviglia di Mercoledì 3 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la semifinale di ritorno di Copa del Rey BARCELLONA - Questa sera, 3 marzo 2021 , alle ore 21:00 si affrontano Barcellona - Siviglia per la semifinale di ritorno di Copa del Rey . La cronaca e tabellino minuto per minuto