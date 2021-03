Barbara d’Urso snobba il Festival di Sanremo? La conduttrice risponde su Instagram (Di mercoledì 3 marzo 2021) Barbara d’Urso ha segnato ieri il record stagionale di ascolti per il programma Pomeriggio 5, totalizzando il 18,06% di share e toccando picchi di 3 milioni di telespettatori, sbaragliando così la concorrenza. Qualcuno però non deve aver digerito la notizia: qualcuno ha infatti accusato la conduttrice di aver gongolato per il successo riscosso e di aver snobbato il Festival di Sanremo. Barbara d’Urso ha perciò replicato alle critiche che le hanno mosso, spiegando perché ieri sera non ha potuto assistere alla prima serata del Festival di Sanremo; su Instagram, la conduttrice di Canale 5 ha così risposto: “Mi hanno appena raccontato una storia: io avrei snobbato ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 marzo 2021)ha segnato ieri il record stagionale di ascolti per il programma Pomeriggio 5, totalizzando il 18,06% di share e toccando picchi di 3 milioni di telespettatori, sbaragliando così la concorrenza. Qualcuno però non deve aver digerito la notizia: qualcuno ha infatti accusato ladi aver gongolato per il successo riscosso e di averto ildiha perciò replicato alle critiche che le hanno mosso, spiegando perché ieri sera non ha potuto assistere alla prima serata deldi; su, ladi Canale 5 ha così risposto: “Mi hanno appena raccontato una storia: io avreito ...

