Turismo a Sorrento | il Sindaco | “Accelerare sui vaccini per ripartire”

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il primo cittadino del comune dichiede un’accelerazione per la campagna vaccinale per ristabilire al più presto il flusso turistico che ogni anno avvolge l’intera penisola. Lavorare assieme al Governo per ottenere un “in sicurezza”. Questo il leit motiv dell’intervento introduttivo di Massimo Coppola,di, in apertura degli Stati Generali del. Passando per un’accelerazione delle vaccinazioni a beneficio delle 12 mila persone impegnate nella filiera dele dei cittadini stessi. Questo per offrire al mondo il modello “Covid free”. Coppola ha chiesto a Draghi, al nuovo Governo, al ministro delMassimo Garavaglia, un’accelerata sui ristori. “Ci sono ...

Il sindaco Coppola: "Stati generali per renderemodello deld'Italia"Si aprono oggi, martedì 2 marzo 2021, a partire dalle ore 12 in diretta streaming ed in presenza per alcuni relatori, gli Stati Generali deldi. L'evento è promosso dal Comune di ...Il primo cittadino del comune di Sorrento chiede un'accelerazione per la campagna vaccinale per ristabilire al più presto il flusso turistico ...Il sentiment per il neo ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, "sta migliorando sul sistema Italia, tutti sognano di venire in Italia una volta nella vita, ma il sogno deve diventare una realtà". S ...