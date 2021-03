Roma, assembramenti per i ‘mercatini’ abusivi: in tanti senza mascherina (o indossata male) (Di martedì 2 marzo 2021) Sono immagini totalmente inaccettabili quelle che vi proponiamo oggi da Roma. Persone ammassate intente a comprare dagli ambulanti in Piazza di Porta Maggiore a due passi dal centro. In tanti peraltro non portano nemmeno la mascherina oppure la indossano non correttamente (il che equivale a non portarla). Se dunque le autorità gridano spesso allo “scandalo” e lanciano inviti a prestare la massima attenzione praticamente ogni weekend per prevenire gli assembramenti (anche legittimi per carità), dall’altro lato non ci si può permettere di lasciar passare in silenzio episodi del genere. Soprattutto perché, in questi contesti di degrado, i pericoli sono senz’altro maggiori rispetto al trascorrere qualche ora al mare. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) Sono immagini totalmente inaccettabili quelle che vi proponiamo oggi da. Persone ammassate intente a comprare dagli ambulanti in Piazza di Porta Maggiore a due passi dal centro. Inperaltro non portano nemmeno laoppure la indossano non correttamente (il che equivale a non portarla). Se dunque le autorità gridano spesso allo “scandalo” e lanciano inviti a prestare la massima attenzione praticamente ogni weekend per prevenire gli(anche legittimi per carità), dall’altro lato non ci si può permettere di lasciar passare in silenzio episodi del genere. Soprattutto perché, in questi contesti di degrado, i pericoli sono senz’altro maggiori rispetto al trascorrere qualche ora al mare. ...

