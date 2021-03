Nuovo Dpcm e scuola: le regole per la chiusura in zona rossa, arancione e gialla (Di martedì 2 marzo 2021) Scuole chiuse nelle zone rosse. Lo stabilisce il Nuovo Dpcm anti-Covid firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE). "La variante inglese ha una particolare capacità di penetrazione nelle fasce più giovani. Questo ci ha portato a determinare che in area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno in Dad, così come nei territori dove il tasso di incidenza" del virus "è pari o superiore a 250 ogni 100mila abitanti", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ecco quali sono le regole per le zone rosse, arancioni e gialle. Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 marzo 2021) Scuole chiuse nelle zone rosse. Lo stabilisce ilanti-Covid firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE). "La variante inglese ha una particolare capacità di penetrazione nelle fasce più giovani. Questo ci ha portato a determinare che in areale scuole di ogni ordine e grado saranno in Dad, così come nei territori dove il tasso di incidenza" del virus "è pari o superiore a 250 ogni 100mila abitanti", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ecco quali sono leper le zone rosse, arancioni e gialle.

