L’inverno russo del 2021 | le nuove sfide interne ed esterne

(Di martedì 2 marzo 2021) Nonostante le condizioni estreme dele quelle sanitarie ancora preoccupanti, nelle ultime settimane decine di migliaia di cittadini russi si sono riversati nelle strade di Mosca, a San Pietroburgo, ma anche nelle gelide città siberiane, per protestare contro il governo che ha risposto con la forza e la repressione, metodo ben collaudato a quelle latitudini. Risultato: più di 5mila persone in cella. Le dimostrazioni sono legate agli ultimi sviluppi del “caso Navalny”, l’oppositore che ha ingaggiato negli ultimi mesi un acceso duello con il Cremlino e che si presenta come il leader più popolare della frastagliata opposizione al partito “Russia Unita”. Dopo il tentativo di avvelenamento organizzato in patria – da parte dei Servizi Segreti russi, secondo molte ricostruzioni –, il blogger è rientrato a Mosca, consapevole che sarebbe stato ...